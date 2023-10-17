Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, ticarete atıldı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, Ayvalık'ta açacağı butik otelin sonuna geldi.


Oyuncu eşi Emre Yetkin ile iki yıldır çalıştığı oteli açmak üzere...


Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

 

Eski Rum evini iki yıl önce satın alan çift, orman konsepti odalar yaptırıyor.


Biricik'in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.

İkili, otel açılınca ilk bir ay sanat dünyasından ünlü isimleri ağırlayacak.  

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi