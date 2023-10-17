Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, Ayvalık'ta açacağı butik otelin sonuna geldi.



Oyuncu eşi Emre Yetkin ile iki yıldır çalıştığı oteli açmak üzere...



Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

Eski Rum evini iki yıl önce satın alan çift, orman konsepti odalar yaptırıyor.



Biricik'in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.

İkili, otel açılınca ilk bir ay sanat dünyasından ünlü isimleri ağırlayacak.