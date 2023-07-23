Buray ile Ezgi Şenler evleniyor mu? Buray açıkladı...

Buray, önceki akşam Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Aslen Kıbrıslı olan şarkıcıyı, bu özel gecede sevgilisi Ezgi Şenler’de yalnız bırakmadı. Ezgi Şenler, konser bitene kadar sevgilisini sahnenin yan tarafında tek başına sandalyede oturarak izledi.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan BuraY, Kıbrıslı olduğunu hatırlatarak, “Buradaki konserlerim benim için güzel geçer. Arkadaşlarım ve ailem beni dinlemeye gelir” dedi. Sahne kıyafeti seçimine ekibi ile birlikte karar verdiğini belirten Buray, “Kıyafetim yaza özel tasarım. Rengine ve kumaşıma ekibimle birlikte karar veriyoruz” dedi. Buray, sevgilisi Ezgi Şenler’in kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna yanıt verdi. Buray, “Kesinlikle karışmaz. Ben de onun giyimine karışmam” diye konuştu.

Ezgi’nin ailesiyle tanıştığını açıklayan Buray, “Ezgi ile iki gün baş başa Kıbrıs’ı gezdik. Ezgi ailemle tanışıyor. Ezgi benim bir şarkımı etiketleyip şarkı çok güzel olmuş diye yazdı. Sonra konuşmaya başladık. Böylece sosyal medyadan tanışmış olduk” dedi. Buray, ayrıca 11 Ağustosta yeni single nı çıkaracağının müjdesini verdi.

Röportajın ardından kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin karşısına çıkan Buray, sevilen hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan coşkulu şekilde seslendirdi. Muhteşem performansının yanı sıra eşsiz sahne şovlarıyla da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Buray, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.