Buray için yaz bitmedi

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaz turnesine Ankara’da devam etti.   

Kerkisolfej Organizasyon'un düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Buray, kendisini izlemeye gelen binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam ettiğini belirten Buray, “Bizim için yaz henüz bitmedi, sahnede birlikte şarkılar söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Muhteşem enerjisinin yanı sıra sahnede Asım atmadık yer bırakmayan Buray, hareketli şarkıları ve danslarıyla eğlencenin nabzını Nirvana’ya çıkardı. Öte yandan Buray, 20 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da 29 Eylül'de ise Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

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