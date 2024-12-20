Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi!

Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi! İşte detaylar...

Burak Yörük, Nişantaşı City's'de görüntülendi.


'Sustalı Ceylan' dizisinde Sümeyye Aydoğan ile kamera karşısına geçecek oyuncu, "Güzel olacak. Şubatta düşünülüyor. Çekimler başlamak üzere... Sümeyye ile daha önce çalışmadım. Çok tatlı kız.

 


Celil Nalçakan da müthiş bir adam. Asker çocuğunu oynuyorum" dedi.

 

Halil Ergün'ün gençlerin çok para kazandığı sözlerinin hatırlatılmasına Yörük, "Çok para aldığımız yok. Hakkımızı alıyoruz bence. Elimizden geleni yapıyoruz, çalıştığımız kadarını kazanıyoruz. Bunu Halil Abi'ye cevap değil genel olarak söylüyorum" diye konuştu.

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