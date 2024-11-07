Burak Tuncer saç tedavilerindeki yenilikleri anlattı

Türkiye’nin öncü plastik cerrahi sağlık kurumu Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Medikal Direktörü ve CEO’su Dr. Burak Tuncer, Antalya My Akademi International Hair Fest ve Salkom Fest’e katıldı.  

Dr. Burak Tuncer, yüzlerce profesyoneli buluşturan etkinlikte saçla ilgili merak edilenleri anlattı. Ayrıca Salkom Fest 6’da Rochell Premium’un onur konuğu olarak “Saç Ekim’i ve Saç Tedavilerinde En Yenilikçi Uygulamalar”la ilgili konuşan Tuncer, saç sağlığıyla ilgili son teknolojileri anlattı.

Türkiye’nin saç ekimi hizmeti konusunda iyi bir noktada olduğunu belirten Tuncer, Esteworld olarak dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip edip hastalara en doğru şekilde uyguladıklarını söyledi. Burak Tuncer, saç ekimi başta olmak üzere plastik cerrahi ve diş tedavileri hakkında katılımcıları bilgilendirerek konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi