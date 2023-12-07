Burak Satıbol, rol aldığı 'Sadık Ahmet' filmi hakkında konuştu

Oyuncu Burak Satıbol, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi. 'Büyük Beden' tiyatro oyunundan bahseden oyuncu, "Tek kişilik oyun... İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Bursa'da oynayacağım. Stand-up ama daha farklı..." dedi. Oyunun ismiyle ilgili ise Satıbol, "Bu saatten sonra küçük adam istemiyorum. Fikri, duruşu, bakışı ve yüreğiyle her şeyiyle büyük olsun. Seyirciyi sahneye çıkarıyorum. Olmayan bir filmde seyirciyle dublaj yapıyoruz. Güzel gidiyor" diye konuştu.



AYNI SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Oyuncu, "Günümüz komedi anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Komedi herkesin tekelinde. Bir telefonla bile oluyor. Bir hikayeyle istediğinizi yapıyorsunuz artık. 'Ölümlü Dünya' vizyona girdi ve iyi açılış yaptı. Sinema için önemli... Çünkü pandemiden sonra sinema sıkıntıya girdi. Televizyonda komedi kalmadı. Dram dizileri yurt dışına satıldığı için yapımcılar komediye yönelmiyor" yanıtını verdi.

'Sadık Ahmet' filminde oynayan Satıbol, "Aralık sonunda vizyonda olacak. Sadık Ahmet hikayesini anlatıyoruz. Değerli oyuncular var. Yılın flaş işi olacak. Bir dönem işi... Sadık Ahmet'in mücadele arkadaşını oynuyorum" dedi. Satıbol, "Filmin günümüze mesajı var mı?" sorusuna, "Türk azınlıkların durumu aynı... Batı Trakya'da Yunanistan ve Bulgaristan'da değişen bir şey yok. Aynı sorunlar devam ediyor. Belki biraz hafifledi ama sorunlar devam ediyor" cevabını verdi.