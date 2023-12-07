Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti... İşte detaylar...

Burak Özçivit, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da bulunan Hupalupa Eğlence Merkezi'nde oğlu Karan ile birlikte görüntülendi.

 

Baba-oğul ikili, birbirinden eğlenceli oyunları deneyimleyerek birlikte oynadı. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Özçivit, bu günü özel bir baba-oğul günü ilan ettiğini dile getirdi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi