Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Özçivit, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da bulunan Hupalupa Eğlence Merkezi'nde oğlu Karan ile birlikte görüntülendi.

Baba-oğul ikili, birbirinden eğlenceli oyunları deneyimleyerek birlikte oynadı. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Özçivit, bu günü özel bir baba-oğul günü ilan ettiğini dile getirdi.