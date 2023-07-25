Burak Özçivit'in Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı!

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Türkiye'nin yıldız isimlerinden kimi paylaşımlarına astronomik rakamlar talep ederken, kimi paylaşımlara fiyat vermeyerek gelen teklifleri reddediyor. Megastar Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu isimler arasında...



Marka veya kazanacağı meblağa bakmaksızın teklifleri reddeden ikili, sadece marka yüzü anlaşmalarında sözleşme gereği yaptıkları reklam çekimlerinden kesitleri sosyal medyalarında yer veriyor.



LÜKS HEDİYE KARŞILIĞI REKLAM

Barter, yani verilen ürün karşılığında paylaşımla reklam içeriği kullanma yöntemi ise ünlü isimlerin en çok tercih ettiği yolların başında geliyor.

Birçok global markanın yolladığı lüks hediyeler karşılığında ürünleri kullanırken çekildikleri fotoğrafları sosyal medyasında paylaşan ünlü isimlerden bir kaçı şöyle: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Yağmur Tanrısevsin, Neslihan Atagül, Demet Özdemir, Burcu Biricik, Fahriye Evcen.



OTOMOBİL MARKALARIYLA ANLAŞMA

Ünlü isimlerin lüks otomobil markalarıyla yaptıkları anlaşmalar da dikkatlerden kaçmıyor. Bazı markadalar, ünlülere bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanmaları için lüks otomobillerini tahsis ediyor. Buna karşılık olarak ünlü isimler sosyal medya paylaşımı yaparak ve otomobil markalarıyla davetlere katılarak, gazete ve televizyonlarda boy gösteriyor.



Otomobil markalarıyla çalışan bazı isimler şöyle:

- Serenay Sarıkaya / Volvo XC90

- Hande Erçel / Range Rower-Defender

- Ayça Ayşin Turan / BMW 2.18



İŞBİRLİKLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ünlüler sosyal medyadan yaptıkları reklam işbirliklerini önceki yıllarda faturalandırmayıp, düz meblağ alırken; artan denetim ve uygulanan cezalar sonrası +KDV +Stopaj olarak faturalandırmaya başladılar. Eklenen bu iki kalem ile rakamlar neredeyse iki katına çıkarken, firmalar her şeye rağmen ünlü isimlerle işbirliklerini her geçen gün arttırıyorlar.

Ünlü isimlerin yaptıkları reklam işbirliklerine okunacak bir şekilde #işbilirliği veya #reklam ibarelerini koymaları zorunlu olurken, kimilerinin ise vergi ödemelerinden kurtulmak için #öneri ibaresiyle paylaşımı yapması dikkat çekiyor.



Yaptıkları barter anlaşmaların yanı sıra aldıkları ücret karşılığında sosyal medyalarından paylaşım yapan isimlerden bir kaçı ise şöyle:

- Hande Erçel, 600 Bin TL

- Serenay Sarıkaya, 500 Bin TL

- Burcu Esmersoy, 150 Bin TL

- Çağla Şıkel, 150 Bin TL

- Meryem Üzerli, 20 Bin Dolar (539 Bin TL)

- Burak Özçivit, 100 Bin Dolar (2.7 Milyon TL)

- Dilan Çiçek Deniz, 450 Bin TL

- Serkan Çayoğlu, 400 Bin TL

- Fahriye Evcen, 500 Bin TL