Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması

Burak Dakak, sevgilisi Leyla Tanar'ın (27) doğum gününü kutladı.



Oyuncu, Instagram'dan sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.



Dakak'ın romantik doğum günü mesajı beğeni topladı.



Oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Dakak karelere, "En büyük şansım… yeni yaşında da yine böyle hayalini kurduğumuz anlar anılar biriktirelim beraber gittiğimiz her yerde...



İyi ki doğdun canım sevgilim" notunu düştü.