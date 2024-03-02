“Bunun yükünü kıyamete kadar birlikte taşıyacağız”

Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin” dizisi, yeni bölümüyle de soluksuz izlenecek.



Gelin’de bu hafta neler olacak:

Hastanede Cihan ile Mukadder’in Hançer’i affettiğini öğrenen Beyza, iyice kinlenir. Hastaneden sırılsıklam bir halde eve dönen Hançer’i gören ağabey Cemil olanlara bir anlam veremez. Kardeşini Cihan konusunda bir kez daha uyaran Cemil’i Derya sakinleştirmeye çalışır. Hançer’in Cihan’ı sevdiğini söyleyen Derya, Cemil’i inandıramaz. Hançer ise ağabeyine yalan söylediği için vicdan azabı yaşamaktadır. Cemil, konuşmak için Cihan’ın şirketine gider. Yaşananlardan sonra Cihan, kendisini Hançer’in kapısında bulur.

Hançer, Cihan’ın kapıdan içeriye girmesini istemez ancak Cihan eve girer. Bahçede mangal yakan Cemil, Emir’le oyunlar oynar. Cihan da masaya oturup onları ve Hançer’i izlemektedir. Kardeşinin Cihan’la evlenecek olmasına alışan Cemil, “Biri güzel, öteki yakışıklı… Bunların çocukları da kendileri gibi güzel olur” sözüyle Cihan ve Hançer’i şoke eder. Hançer’den rahatsız olan Nusret, ablasını bu konuda sürekli uyarmaktadır. Nusret’in son konuşmalarında “Emekten de fazlası… Senin mutluluğun için elimi kana buladım ben.. Yükünü kıyamete kadar birlikte taşıyacağız” demesiyle Mukadder irkilir, bunun hatırlatılmasından rahatsız olur. Eve dönüp Hançer’in evindeki yemeği düşünen Cihan, kendi kendine söylenir: “Ne gereksiz bir geceydi… Ne diye izin verdim bu duruma? Saçma sapan bir aile muhabbeti…”

Oyuncu kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı “Gelin” dizisinin dördüncü bölümü merakla bekleniyor.

“Gelin”, 4. bölümüyle 3 Şubat Pazar akşamı saat 20.30’da Kanal 7’de…