Bülent Serttaş sahnede etek giyen erkek meslektaşlarına göndermede bulundu

Bülent Serttaş, Kıbrıs Acapulco Hotel'de izleyici karşısına çıktı.

Siyah kombin tercih eden sanatçı, "Siyah giyinen biri varsa muhakkak bir yerlerini kapatmak içindir. Bugün ben yaptım. Ramazan'da kilo veririm diyordum menisküs oldum. Yazın 24 kilo vermiştim 14'ünü geri aldım. Bu haftadan itibaren yeniden 14 kiloyu vermeye çalışacağım. Oturduğum sitede arkadaşlarım var. Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk ile buluşup, her gün 16-17 bin adım atıyoruz" dedi.

Serttaş, "Bazı isimler mide ameliyatı oluyor. Siz düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Çok sevdiğim bir abim var. 'Bülent Allah'ını seversen olma' demişti. Mide balonu yapmıştım önce 14 kilo vermiştim. İkinci defa yaptığında mide kabul etmemişti. Yedinci günde beynim zonklamaya başlamıştı, çıkartırdım" yanıtını verdi. Daha önce yaptığı, "Bugün etek giyen ve oje süren, yarın ruj sürer. Yaptıkları bu tür işe saygı duyamıyorum. Erkek ve kadın kendine yakışanı yapacak" açıklamasıyla konuşulan sanatçı, "Bugün ben istesem etek giyerim ama olmaz. Fazla karıştırmayın. Erkekler, erkek gibi giyinsinler" dedi.