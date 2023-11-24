Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti! 24.11.2023 00:36 Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti! İşte detaylar... Snob Magazin'in özel haberine göre; Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda objektiflere takıl Modacısı Tolga Çam'a provaya gelen Diva, yeşil kombiniyle dikkat çekti. Ersoy, çevredeki vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Diva, "Provaya geldim. 25 Kasım'da Eskişehir'de olacağım. Son provaya geldim. Porvalar çok uzun sürüyor" derken araya giren Tolga Çam, "Neşeli geçiyor" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN