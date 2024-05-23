Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Finansal teknoloji şirketi BtcTurk, İstanbul’da farklı sahne ve etkinlik alanlarında devam eden kültür sanat sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi.



BtcTurk, İstanbul’un en büyük kalıcı açık hava sahnesi Vadi Açıkhava’nın ana sponsoru oldu.

Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı konserlerle bu yaz eğlencenin merkezi olacak BtcTurk Vadi’de perde 31 Mayıs’ta Melike Şahin konseriyle açılacak.



BtcTurk, Vadi Açıkhava sahnesinin ana sponsoru oldu.

31 Mayıs tarihinde başlayacak konserlerle birlikte BtcTurk Vadi, sanatseverlerin vazgeçilmez adresi olacak. Kültür sanat alanında Türkiye’nin en önemli etkinlik mekanlarından biri olan Vadi Açıkhava mekanının ismi bu yıldan itibaren BtcTurk Vadi olacak. Yaz aylarının en popüler konser alanı olacak olan BtcTurk Vadi’de on binlerce sanatsever keyifli anlar geçirecek.



BTCTURK VADİ’DE SEZON MELİKE ŞAHİN’LE AÇILIYOR

BtcTurk Vadi’de sezon 31 Mayıs tarihindeki Melike Şahin konseriyle başlayacak. Ersay Üner’in Taverna Şarkıları lansman konseri de yine 2 Haziran’da BtcTurk Vadi sahnesinde olacak.



Haziran ayı boyunca Türkiye’nin en sevilen grup ve şarkıcıları KÖFN, Simge, Adamlar ve Redd Senfonik konserleriyle birlikte BtcTurk Vadi sanatseverlerle dolup taşacak. İstanbul’un en büyük kalıcı açık hava sahnesi: BtcTurk Vadi 2019 yılından bu yana yüz binlerce sanatseveri ağırlayan İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi olan konser alanı bu yıl BtcTurk Vadi adıyla misafirlerini ağırlayacak. 3100 kişinin etkinliği takip edebildiği BtcTurk Vadi, restoranların ve mağazaların da olduğu Vadistanbul Alışveriş Merkezi’nde yer alıyor.

Konser takvimi:

 31 Mayıs- Melike Şahin

 2 Haziran- Ersay Üner Taverna Şarkıları Lansman Konseri

 7 Haziran- KÖFN

 8 Haziran-Simge

 14 Haziran-Adamlar

 21 Haziran-Büyük Ev Ablukada Akustik

 28 Haziran-Redd Senfonik

 6 Temmuz-90’lar Türkçe Pop Fest

 7 Temmuz-Alevli Günler

 12 Temmuz-Sertab Erener

 14 Temmuz-Dedublüman

 3 Ağustos-Son Feci Bisiklet