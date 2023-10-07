Bu benim dünyam! 

Dilan Çıtak, yeni şarkısı ‘Kasko’ için kamera karşısına geçti. Azerbaycanlı söz yazarı Shahriyar Ramazanzade’nin bestelediği, klip yönetmenliğini ise Damla Demircioğlu yaptığı yeni şarkısıyla merak uyandıran Dilan Çıtak, yeni şarkısını 20 Ekim’de müzikseverlerle buluşturacağını ifade etti.

Yeni şarkısınının kendisi için ‘Yeniden doğuş’ olduğunu ifade eden başarılı şarkıcı, “Yıllar sonra içime sinen ve tam anlamıyla beni yansıtan bir iş oldu. Kendi küllerimden doğup, duvarlardan sıyrıldım. Başka yapımcıların kuralları altında olmamak özgürce kendimi ifade etmemi sağladı. Kendi gücümle, yol arkadaşlarımla kendi içime sinen bir işi yapıyor olmak gurur verici. Bu benim dünyam. Dilan Çıtak Amerika’da okumuş, konservatuar bitirmiş, batı kökenli biri. “Gerçek Dilan’ı sizlerle tanıştırmak için sabırsızım .” dedi.

Yeni şarkısı için 10 kilo verdiğini de ifade eden Çıtak, klibindeki dans performansıyla da takdir topladı. Çıtak, şarkısının yayın tarihini astrolojiye göre belirlediğini de ifade etti. 

 

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