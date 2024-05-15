Bu 4 belirti huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir

Bacaklarda oluşan ağrı ile birlikte birçok belirtiye yol açan huzursuz bacak sendromu, günümüzde her 100 kişiden 5’inde görülmekle birlikte kadınlarda daha çok gözlemleniyor. İlerleyen tablolarda gece ağrılarıyla birlikte uyku düzeni bozulabiliyor ve daha sonra hastalarda yürüme bozuklukları ortaya görülebiliyor. Genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan ve gece ağrısıyla kendini gösteren bu sendrom, bacaklarda ağrı, uyuşma, kaşıntı, karıncalanma problemlerine de neden olabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Seher Kakdaş, huzursuz bacak sendromu ve belirtileri ile ilgili bilgi verdi.

Bahar aylarında şikayetler artıyor

Yapılan araştırmalar sonucunda bahar aylarında huzursuz bacak sendromu vakalarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bahar ayına giren huzursuz bacak sendromlu bireylerde artan semptomlar sonucunda ruhsal değişimlere eşlik eden depresyon belirtileri, mutsuzluk, yorgunluk, sosyal aktivitelere karşı isteksizlik ve kaygı bozuklukları olabilmektedir. Depresyonu tetikleyen bu belirtilere sahip kişiler daha önceki dönemlerde yaşadıkları uykusuzluk problemi ile birlikte seyreden depresyon durumuyla birlikte yaşamsal aktivitelerde olumsuz süreçler yaşayabilmektedir. Huzursuz bacak sendromunda erken tanı ve teşhis için doktor kontrollerinin düzenli olarak yapılması oldukça önem taşımaktadır. İlerleyen semptomlu kişilerde bu durum yürüme bozukluklarına eşlik edebilmektedir. Bu yüzden mutlaka doktor kontrolleriyle birlikte bu süreç doğru yönetilebilmelidir.

Huzursuz Bacak Sendromunun 4 belirtisi

Günümüzde iş hayatındaki uzun süre oturma durumu, hareketsiz yaşam, spor ve egzersizleri belirli bir rutin içinde gerçekleştirmemekten kaynaklanabilen huzursuz bacak sendromu, genç yaşlarda da görülmektedir. Huzursuz bacak sendromuna eşlik eden 4 belirti şöyle sıralanmaktadır:

Uzanırken oluşan ya da uzun süre hareketsiz oturma pozisyonlarına gelişen, bacaklarda karıncalanma hissine eşlik eden uyuşma Huzursuzluk hissine eşlik eden psikolojik bacak uyuşma düşüncesinden dolayı bacakları sürekli olarak hareket ettirme isteği, hareket ettirince uyuşmanın azalacağı düşüncesi ile otururken bile istemsiz bacak oynatma Gece uyurken oluşan şiddetli bacak ağrıları, uykuyu bölen kramplar ve uzanır pozisyonda uyuşma hissine eşlik eden diz seğirmeleri Bacaklarda oluşan uyuşmadan dolayı uyku esnasında hareket istemi oluşması, tekme atma isteğiyle birlikte uykudan uyanma, uyku düzensizliklerine eşlik eden semptomlar.

Düzenli egzersizler hastalara iyi geliyor

Spor ve düzenli egzersizlerle sağlıklı bir yaşam sürdürmek huzursuz bacak sendromu hastaları için önemlidir. Vücudumuzun gün içindeki yükünü taşıyan bacaklar, spor aktivitelerinde de sıkça hareket etmekte ve huzursuz bacak sendromuna neden olan hareketsizliği sonlandırmaktadır. Hareket eden bacak kasları ve kemiklerde ortaya çıkan kasılmalarda azalmakta ve huzursuz bacak sendromuyla ortaya çıkan gece kasılmaları da sona erebilmektedir. Huzursuz bacak sendromunda her gün yapılan yürüyüşler de son derece faydalı olabilmektedir.