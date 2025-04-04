Boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "boykot çağrısı yapanlar" hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında da adli kontrol kararı verildi.



Üzümoğlu, Instagram'dan mesaj yayınladı.



Oyuncu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz ve itaat etmiyoruz" adlı paylaşım yaptı.



Üzümoğlu, "Herkese gösterdiğini destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu güzel günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Gelecek bizim" dedi.