Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan'dan üzen paylaşım!

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanacakları konuşuluyordu. Anıl Altan'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.

Çiftin evlerini ayırdığı ortaya çıktı.



Anıl Altan taşınırken ikiz çocuklarının Alin ve Lina'nın söylediği cümleyi paylaşması duygulandırdı. Altan, kızlarının oyuncağını Instagram'dan paylaşarak, "Babacım bunu yanına al özlediğinde bana sarıl tamam mı?" diye yazdı.