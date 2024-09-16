Bomonti’de görkemli açılış gecesi

Bu seçkin mekân, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayarak unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Davetliler arasında yer alan ünlü simalar, mekânın modern ve şık tasarımıyla büyülenirken, atmosferin sıcaklığı ve zarafeti de geceye damga vurdu.

Gece, DJ performansıyla giderek coşkulu bir hale geldi ve misafirler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Ritim dolu müzik, lezzetli ikramlar ve seçkin içecekler eşliğinde, konuklar için unutulmaz bir eğlence deneyimi yaşandı. Mekânın açılışına özel olarak düzenlenen bu görkemli organizasyon, Sexy Salmon’un İstanbul gece hayatına taze bir soluk getireceğini şimdiden kanıtladı.

Basın danışmanlığını üstlenen Ebru Gençoğlu, etkinliğin kusursuz bir şekilde organize edilmesini sağladı. Gecede şıklıklarıyla dikkat çeken ünlü isimler, sosyal medya paylaşımlarıyla açılışa büyük ilgi gösterdi.



Sexy Salmon, zarif tasarımı, göz alıcı ambiyansı ve yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla Bomonti’nin yeni gözde mekânı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mekân, sunduğu benzersiz deneyimle İstanbul’un en prestijli buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor.