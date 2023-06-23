Boğaz’da 90’lar gecesi

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Levent Yüksel ve sevenlerini ağırladı. Hayranlarını 90'lı yıllara götüren büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçı, eski günlerin atmosferini yeniden yaşattı.

Türk Pop Müziği’ne yön veren şarkılara imza atan Levent Yüksel, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde tam anlamıyla pop rüzgârı estirdi. Her yaştan seveni olan sanatçının hayranları, Kuruçeşme’yi hınca hınç doldurdu. Romantik aşk şarkılarının unutulmaz yorumcusu, konserine ‘Ya Sonra’ isimli şarkısıyla başladı.

Ünlü sanatçı muhteşem bir atmosferde kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına “Ben ve ekip arkadaşlarım hepinizi saygı ve selamla karşılıyoruz. İyi eğlenceler diliyorum.” sözleriyle seslendi. Konserin ilerleyen dakikalarında “İstanbul”dan “Sultanım”a, “Dedikodu”dan “Zalim”e kadar dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren sevilen sanatçı, boğazın kıyısından 90’lara selam gönderdi.

Romantik şarkılara kayıtsız kalamayan binlerce dinleyici telefonlarının ışıklarını yakarak adete Boğaz’ı aydınlattı. Yüksel, geçmişten bugüne en sevilen klasiklerinin yanı sıra seslendirdiği arabesk şarkılarla da alkış yağmuruna tutuldu. “Yalnızım Dostlarım” dedi duygulandırdı. “Yarabbim” ile gönüllere dokundu.

Finalde yoğun istek üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel “Onursuz Olmasın Aşk” şarkısıyla bis yaptı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi