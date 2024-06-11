Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

Yunan taverna kültürünü yeniden yorumlayarak, karşı kıyıların esintisini ve eğlencesini buluşturan “Thalia’s Tavern” kapılarını açarak yaz sezonunu coşkuyla karşılıyor.

EGE’NIN BÜYÜSÜ

Thalia’s Tavern, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmak için detaylı bir hazırlık süreci geçirdi.

Ege Denizi'nin büyüleyici manzarasıyla konuklarına muhteşem bir atmosfer sunan Thalia’s Tavern, toprak tonlarındaki dekorasyonu ve denize sıfır konumuyla misafirlerine hem görsel hem de ruhsal bir ziyafet sunuyor.

İster denize sıfır manzara eşliğinde Ege'nin tatlı esintilerini hissedebilir, ister sizin için özenle hazırlanan huzurlu alanı tercih edebilirsiniz.

Thalia’s Tavern’de otantik Türk-Yunan mutfağının lezzetlerini deneyimleyebilir, Müzik Direktörü Mert Levent yönetiminde haftanın her günü DJ eşliğinde Sirtaki dans showlarına katılabilir ve pazar geceleri Yorgo Kertis'in canlı müzik performanslarıyla unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

LEZZET DOLU BiR MENÜ

Thalia’s Tavern’in menüsünde, Bodrum’un taze deniz ürünlerinden hazırlanan mezeler, taş fırından çıkan sıcak pideler ve Ege’nin vazgeçilmezi zeytinyağlılar yer alıyor. Bu nefes kesici atmosfer eşliğinde yaz tatilini lezzetli yemekler, kaliteli hizmet ve samimi bir ortam içerisinde geçirmek isteyenler için yeni adres Thalia’s Tavern oluyor.

Thalia’s Tavern, her detayıyla misafirlerini büyüleyecek şekilde tasarlanmış. Göz alıcı manzarası, özel hazırlanmış menüsü ve eğlence dolu etkinlikleri ile bu yazın en çok konuşulan mekanı olmaya aday. Yaz tatilinizde unutulmaz anılar biriktirmek ve Ege’nin büyüleyici atmosferini yaşamak için Thalia’s Tavern’i ziyaret etmeyi unutmayın!

Info & rezervasyon: 0 (530) 266 46 48

Instagram @thalias.tavern