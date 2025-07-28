Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer

Genç yaşına rağmen güçlü sesi ve yorumuyla adından sıkça söz ettiren Cerem Onurluer önceki akşam Bodrum Azka Otel'de müzikseverlerle buluştu.



Azka Yaz Konserleri kapsamında sahneye çıkan Onurluer, sahnedeki samimi enerjisi ve zarif duruşuyla yine alkışların yıldızı oldu.



Repertuarında Fikrimin İnce Gülü, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun ve Yalnız Kullar gibi unutulmaz parçaları seslendiren sanatçı, dinleyicilere adeta zaman yolculuğu yaşattı.

Güçlü yorumuyla her notada duyguları zirveye taşıyan Cerem Onurluer, performansıyla Bodrum gecesine damgasını vurdu.

Konser boyunca izleyicilerden tam not alan başarılı sanatçı, sahneden alkışlar eşliğinde ayrılırken "Müzik varsa ben varım, Bodrum’un enerjisi ise tarifsiz," diyerek duygularını paylaştı. Yaz boyunca Azka Otel’de sahne almaya devam edecek olan Cerem Onurluer, müziğiyle hem kulağa hem kalplere hitap etmeyi sürdürüyor.