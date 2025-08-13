Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nihan Akın, geçtiğimiz akşam Bodrum Azka Otel Yaz Konserleri serisinde sahneye zarafeti ve güçlü sesiyle çıkarak misafirlere büyüleyici bir gece yaşattı.

Sahneye şık ve zarif kıyafetiyle çıkan Nihan Akın, enerjisi ve samimi tavırlarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı. Repertuvarında hem kendi sevilen şarkılarına hem de geçmişten günümüze uzanan hit parçalara yer veren sanatçı, Bodrum’un sıcak yaz akşamına müzik dolu bir atmosfer kattı.



Azka Otel’in muhteşem deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen konserde misafirler, romantik melodilerden hareketli ritimlere kadar geniş bir yelpazede müzikle buluştu.

Gecenin sonunda Nihan Akın, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrılırken, dinleyiciler bu özel gecenin anısını uzun süre hafızalarında taşıyacaklarını dile getirdi.

Azka Otel, yaz boyunca birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam edecek.