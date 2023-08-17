Bodrum’da hem tatil hem iş 

Konser öncesi kısa bir tatil yapan Meyra sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla hayranları tarafından “2 çocuk annesi olmanıza rağmen fit görüntünüz bozulmamış.” , “Eski Meyra geri dönmüş.” gibi güzel yorumlarda bulundular.

Ünlü sanatçıya sahneye çıkmadan önce basın mensupları 2011’de Şehrazat’ın bestesi olan Aşklayalım’ı seslendirmiştiniz. Ajda Pekkan da okudu ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Meyra “Yıllar önce severek okuduğum ve herkes tarafından çok beğenilen şarkım “Aşklayalım Süperstarımız Ajda Pekkan’ın yorumuyla muhteşem olmuş” diyerek izin isteyip kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.