BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle yayında  

Başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Magarsus”, HepsiBurada Premium’un katkılarıyla izleyicilerle buluşacak.

 

Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Premium, 1. yıl kutlaması için özel bir iş birliğine imza attı. Premium’lulara sunulan hediye BluTV üyeliği çerçevesinde, yılın heyecanla beklenen, başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Magarsus”, Premium’un katkılarıyla izleyicilerle buluşacak. 

7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla “Stellar Cast” Ödülü’ne layık görülen Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi’nin hem kendi içlerindeki hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle mücadelesini konu ediyor.

Hepsiburada Premium kullanıcıları, avantajlar kapsamında sunulan hediye BluTV üyeliğiyle Magarsus’u yayına girdiği anda izleme şansı elde edecek. 

 

 

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Magarsus

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