Bitez’in yeni gastronomi noktası

Bodrum’un gözde destinasyonlarından Bitez, artık Hatay mutfağının köklü tatlarını sofralara taşıyan özel bir mekâna ev sahipliği yapıyor.

Şef Emir Hakan’ın imzasını taşıyan Senato Restoran, Hatay mutfağının zengin lezzetlerini Bodrum’un gastronomi sahnesine kazandırıyor.

Menüde; humus, içli köfte, kısır, fırında Antakya peyniri ve yaprak sarma gibi geleneksel tatlar yer alıyor.

Hatay’ın sofra kültüründen ilham alan bu lezzetler, paylaşımlık ve geniş porsiyonlu tabaklarla sunularak, misafirleri aynı sofra etrafında bir araya getiriyor.

Mandalina, nar ve zeytin ağaçlarının arasında konumlanan zarif atmosferi ile dikkat çeken restoran, yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca hizmet veriyor.



Bitez Köyiçi’nin merkezi konumu sayesinde kolay ulaşılabilir bir lokasyona sahip olan Senato, otantik tatları ve sıcak sofra düzeniyle Bodrum’un her mevsim keşfedilmeye değer adreslerinden biri olmayı amaçlıyor.

Senato Restoran, Hatay’ın geleneksel lezzetlerini yaşatırken, paylaşım kültürünü öne çıkaran sofistike sofralarıyla gastronomi meraklılarının yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.