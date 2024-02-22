Birkan Sokullu ve sevgilisi detoks kampına girdi

Yoğun çekim temposuna başlamadan önce bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve zihinsel olarak arınmak için VIVAMAYR’ı tercih eden ünlü çift, göl kenarında kitap okurken ve orman yürüyüşlerinde geçirdikleri huzurlu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Pek çok dünya starının da müdavimi olduğu VIVAMAYR Maria Wörth’te aynı tarihlerde bulunan Elizabeth Hurley’de bikinili pozları ile formunu koruduğunu cesurca paylaştı. 52 yaşındaki yıldız her yıl VIVAMAYR Maria Wörth’e en az bir kez giderek sağlıklı yaş almak için kampa giriyor.

VIVAMAYR’ın diğer müdavimleri arasında Naomi Campbell, Mert Alaş, Tommy Hilfiger, Mischa Barton, Monako prensesi Caroline, Türkiye cemiyet hayatından Alara Koçibey, Biricik Suden, Serenay Sarıkaya, Reha Özcan gibi pek çok isim bulunuyor.