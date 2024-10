Bircan Bali'den olay açıklamalar!

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu Bircan Bali, programda Ayla Çelik hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek çarpıcı bir iddiada bulundu. Bali’nin açıklamasına göre, yıllarca bitkisel hayatta kaldıktan sonra hayatını kaybeden Kenan Işık ile ünlü şarkıcı Ayla Çelik arasında gizli saklı bir aşk yaşanıyordu. Bali, “Kenan Işık spor sonrası duş alırken düşüp başını vurup komaya girmeseydi, o gün Ayla Çelik’in yanına gitmeyi planlıyordu. Ayla Çelik, her ne kadar kamuoyunda masum ve duru imajıyla bilinse de Kenan Işık’la yasak bir ilişki yaşıyordu,” diyerek herkesi şoke etti. Bircan Bali, iddialarını daha da güçlendirerek, “Kenan Işık hastaneden taburcu edildiğinde, onu ilk ziyaret edenlerden biri yine Ayla Çelik’ti. Bu durumu inkâr etmek isteyenler olursa, elimde belgeler var; gerekirse bu belgeleri ortaya koyarım” şeklinde konuştu. HÜLYA AVŞAR’A SERT ÇIKTI! Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Bircan Bali, Hülya Avşar hakkında oldukça sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde Avşar ile Kerimcan Durmaz’ın yayınını izlediğini belirten Bali, “Hülya Avşar, Kerimcan’a eşcinselliği üzerinden fütursuzca, destursuzca sorular sordu. Bu sorular öyle hadsizdi ki Avşar olmasa, elinin tersiyle ağzının üstüne vurursun! Sen kimsin ki bir insanın özel hayatı hakkında böyle sorular sorabiliyorsun? O kadar utandım ki… Sen eskiden Hülya Avşar’dın,” dedi. Bali, sözlerine devam ederek, “Ben de Hülya Avşar’a sormak istiyorum; Tanju Çolak ile birlikteyken ve Tanju evliyken bunu ailene nasıl anlattın? Bence eşcinsel olmak, metres olmaktan daha güzel. Hülya Avşar, evlileri sever” ifadelerini kullandı. SERENAY SARIKAYA İÇİN “HEM BEBEK HEM DÜĞÜN” ELİ KULAĞINDA Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan başarılı sunucu Bircan Bali, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisi hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Bali, “Serenay ve Mert’ten her an çocuk ve evlilik haberi gelebilir. Ancak bu haberi ‘öyle bir şey yok’ diye yalanlayacaklar. Çünkü kendilerini hatırlatmak istiyorlar, unutulduklarını düşünüyorlar” şeklinde konuştu. ANASININ KUZUSU KEREM BÜRSİN Pınar Kerimoğlu’nun, Kerem Bürsin’in Melisa Sabancı ile aşk iddialarını sorması üzerine Bircan Bali, “Kerem, annesinin sözünden çıkmayan biri. Serenay ile ayrılması da Melisa ile aşk yaşaması da annesinin onayı doğrultusunda oldu. Bu ilişkinin geleceği konusunda en belirleyici kişi Kerem’in annesi” ifadelerini kullandı.