Bir kavanozda 600 Ölmez Otu bitkisi ve 330 molekülün gücü var!

L'Occitane Immortelle Divine’nin narin kokusu bir şişede tam 600 adet, koparıldığında bile solmayan çiçeğin gücünü içeriyor ve cilt daha ilk günden yumuşak, pürüzsüz ve daha parlak görünüyor.

4 adet ölmez otu ekstraktını oluşturan 330 molekülün gücü sayesinde formül, cildinizin dış etkenlere ve zamanın etkilerine karşı dayanıklılığını artırıyor.

Formülü zenginleştiren Ölmez Otu Süper Ekstraktı

Ölmez Otu süper özü, cilde daha nazik davranırken, doğal retinol gibi davranarak kolajen sentezini uyarıyor, hücre çoğalmasını hızlandırıyor, cildin yenilenmesini tetikliyor ve epidermisi güçlendiriyor.

İkinci yeni ekstrakt ise Ölmez Otu Esansiyel yağının antioksidan korumasını artırmaya ve mavi ışığa aşırı maruz kalmaya karşı korumaya yardımcı olan Ölmez Otu süper sulu ekstraktı.

Kremin 30 günlük düzenli kullanım sonucu etkileri inanılmaz. Yaşa bağlı hiperpigmentasyonda C Vitamininden daha iyi sonuçlara sahip olduğu artık kanıtlandı. Aynı zamanda, sıkılaştırıcı lifler üzerindeki etkisi sayesinde, ince çizgiler ve kırışıklıklar üzerinde de sentetik retinolle kıyaslanmayacak ölçüde yumuşak ve kararlı.

Mükemmel cilt artık bir rüya değil!

Immortelle Divine krem cildi yumuşatıyor, yüzey yağını ve suyunu dengeliyor ve güçlü Ölmez Otu formülasyonu sayesinde hücresel yenilenmeyi hızlandırmaya yardımcı oluyor. Yeni formüle edilen krem düzenli kullanıldığında ise bir rüyayı gerçekleştiriyor. Cilt her an derinlemesine besleniyor, nemleniyor, parlıyor ve mükemmel emiliyor.

Sadece krem değil, bilim

Divine krem, doğal olarak elde edilen 7 aktif bileşenle güçlendirilmiş Korsikalı Ölmez Otu içeren serinin geri kalanıyla aynı temel formülasyona sahip. Doğal olarak elde edilen bu aktif maddeler bataklık yoncası, Korsika mersini, Korsika balı, papatya, hyaluronik asit, çuha çiçeği yağı ve ketencik yağı. Sulu dokusu muhteşem, ölümsüz çiçeğin otantik kokusu ise muhteşem.

Divine Krem’in yeni faydaları

*E Vitamini’nden iki kat daha güçlü olan doğal antioksidan güç, cildin hava kirliliği gibi dış etkenlerden korunmasına yardımcı oluyor.

*Besleyici özellikleriyle bilinen Omega 9 ve 6 ile cildi sağlıklı tutuyor.

*Polifenoller açısından zengin olan bu güçlü antioksidan, dış etkenlerin neden olduğu cilt hasarına karşı koymaya yardımcı oluyor.

*C Vitamini’nden daha etkili.

*Yaşa bağlı hiper pigmentasyonda melanin üretimini yüzde 53 oranında azaltıyor.

Yıllar süren Ar-Ge ve gelinen sonuç

“Kosika Grana” etiketini oluştururken, Ölmez Otu'nun tohumdan krem haline kadar kadar mükemmel izlenebilirliğini sağlamak için zaman ayırıldı. Esansiyel yağın Korsika’da hasat edilip damıtılmasından Provence’daki üretim merkezinde formüle edilmesine kadar her aşama sıkı kontrol altındaydı.

Ölmez Otu Esansiyel Yağının ekstraksiyonunda ekstra zaman geçiriliyor. Bu çift ekstraksiyon, bitkinin kalbinden yeni moleküller yakalanmasına ve Ölmez Otu Süper Ekstraktı’nı üretmeye yardımcı oluyor. Her an tüm ürünlerde sürdürülebilirlik adına geri dönüşüm seviyeleri ile ilgili de çalışıyorlar. Örneğin Immortelle Divine Cream kavanozları yüzde 40 oranında geri dönüştürülmüş camdan yapıldı.