Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede ile birlikteliğiyle gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Şef bıçağı aramaya geldiğini belirten avukat, "Yemek yapmayı çok seviyorum. Daren'e yemek yapmak için şef bıçağı almaya geldim. Daren benim yemeklerimi çok seviyor. Ayrıca bende yemek hazırlamayı seviyorum" dedi. Öztürk, "Son dönemde erkek şarkıcılar da estetik yaptırmaya başladı. Siz düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiçbir zaman estetik yapmayı düşünmedim. İhtiyacım da yok" yanıtını verdi.



EVLİLİK VE ÇOCUK YAPMAYA KARŞI BİRİYİM

Evlilikle ilgili sorulara ise avukat, "Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim. Evlilik yapmayı düşünen biri olsaydım bu zaman kadar nikâh masasına oturmuştum. Kız kardeşlerimle evliliğe karşıyız" diye cevap verdi.

Parmağındaki yüzükle dikkat çeken Öztürk, "Geçtiğimiz sene doğum günümde Daren almıştı" diye konuştu.