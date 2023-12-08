Beymen’den yılbaşına özel davet

Yaşama oyunsever gözlerle bakarak hayatın bizler için sakladığı hazineleri keşfettiğimiz bir yılı dileyen Beymen’in yılbaşı konsepti “Let’s Play!”den ilhamla gerçekleştirilen davete Buse Terim, Büşra Yurtgül, Gizem Kocaçınar, Cansu Akın, Mina Saygı, Sude Ademoğulları, Tulu Erden ve Tolunay Uğurlukaya’nın da aralarında yer aldığı isimler katıldı. Beymen Zorlu Center’ın eğlenceli “Let’s Play!” dünyasını yansıtan yılbaşı vitrinini ve mağazanın geneline yayılan enstalasyonlarını inceleyen davetliler, özel ikramlar ve müzik eşliğinde sürpriz pop-up’ları keşfederek Beymen mağazalarında yılbaşı döneminde de devam edecek kaligrafi hizmeti ile hediyelerini kişiselleştirme imkanı buldular.

2024’e coşkulu bir başlangıç yapan Beymen, İstanbul’da Zorlu Center, İstinyePark, Suadiye, Nişantaşı ve Galataport, İzmir’de İstinyePark, Ankara’da Panora ve Armada mağazalarında 16-17 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği hediye kişiselleştirme alanlarından lezzetli ikramlara, workshop ve özel pop-up’lardan eğlenceli sürpriz performanslara uzanan benzersiz deneyimlerle yeni yıl heyecanına ortak olmaya devam edecek.