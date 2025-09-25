Beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama

Ahu Yağtu, 16 Eylül'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tetkiklerin ardından beyin anevrizması teşhisi konuldu.



Oyuncu, "Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür" dedi.