Betül Demir'den hayranlarını sevindiren haber

Betül Demir, Geceye Tiryaki adını verdiği yepyeni şarkısını 23 Haziran’da müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Demir, YirmiÜç Müzik Prodüksüyon etiketiyle tüm dijital platfomlarda yerini alacak yeni şarkısını, "Gecenin büyülü sessizliğinde kalp atışlarınıza eşlik edecek, her dinlediğinizde sizi bambaşka duygularla sarıp sarmayalayacak, tiryakisi olacağınız bir şarkı" olarak nitelendirdi.

Sözü Mabel Matiz, müziği Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz, aranjesi ise Emirhan Cengiz’in imzasını taşıyan Geceye Tiryaki, için Kapadokya’nın büyüleyici ve otantik atmosferini tercih etti.



Peribacaları, Kızılırmak ve Çöl Gölü olmak üzere üç farklı mekanda kamera karşısına geçen Betül Demir, yeni şarkısı için gün saymaya başladı... Yönetmenliğini Umut Süllü’nün üstlendiği klip, 23 Haziran günü şarkı ile birlikte aynı anda YouTube'da yayında olacak...