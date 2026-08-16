Berkay kızının ismini açıkladı

Berkay, Ortakent Savor Bodrum'da sahne aldı.

Yazı çalışarak geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Bu tempoya alıştım. Durunca yorgun ve bitik hissediyorum. Çok uzun yıllar çalıştığım için bu tempo bana iyi. Şarkı söylemeyi ve sahnede olmaktan mutluyum" dedi.

Üçüncü kez baba olmak üzere olan Berkay, "Ayın 19'unda yeni fıstığımız dünyaya gelecek. Adını Mihre koyacağız. Yedi yıl aradan sonra evlat sevgisini nasip edeceği için çok heyecanlıyım. Eşimle ben evlatlarımızla zaman geçirdiğimiz her dakikayı çok seviyoruz" açıklamasını yaptı.

Son dönemde bazı isimlerin yapay kas yapmasına şarkıcı, "Son üç yılı saymazsak yine spor yapıyorum ama ondan 10 senesi korkunç sporla geçti. İnsanlar bazen daralıyor ve sıkılıyor. Orada çağın getirdiği şeyden yararlanmak doğal. Çağın getirdiği her şeyden kadınlar faydalanıyor erkekler neden faydalanmasın? Yakışanı da var yakışmayanı da var. 95 kilo yaptırırsan olmaz!" açıklamasını yaptı.