Bergüzar Korel kendisi hakkında yapılan sağlık haberine sitem etti!

Bergüzar Korel, yapay zeka ile oluşturulan bir görsel nedeniyle zor durumda kaldığını söyledi.



Hasta olduğu yönünde çıkan haberlere oyuncu, "Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış, hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız? Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygulamızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu... Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten" dedi.