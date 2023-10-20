Beren Saat'ten çocuklara destek

Beren Saat'ten çocuklara destek... İşte detaylar...

Beren Saat, çocuklar için destek istedi.


Oyuncu, Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği'nin çocuklar için sattığı tişörtü giydi.


Saat, "Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği olarak; sanat ve müziğin birleştirici gücüne çok inanıyoruz. Sanat ve müziğin birleştirici gücüyle geliştirdiğimiz "Hayat Dokunmayla Başlar" projemizde yer alan t-shirtlerden elde edilecek gelir, Parıltı Görmeyen Çocukların eğitimi yararına kullanılacaktır. Sen de satın alarak projemizin bir parçası olmak ve görmeyen çocukların eğitimine katkıda bulunmak ister misin?" diye yazdı.

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