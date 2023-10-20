Beren Saat'ten çocuklara destek

Beren Saat, çocuklar için destek istedi.



Oyuncu, Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği'nin çocuklar için sattığı tişörtü giydi.



Saat, "Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği olarak; sanat ve müziğin birleştirici gücüne çok inanıyoruz. Sanat ve müziğin birleştirici gücüyle geliştirdiğimiz "Hayat Dokunmayla Başlar" projemizde yer alan t-shirtlerden elde edilecek gelir, Parıltı Görmeyen Çocukların eğitimi yararına kullanılacaktır. Sen de satın alarak projemizin bir parçası olmak ve görmeyen çocukların eğitimine katkıda bulunmak ister misin?" diye yazdı.