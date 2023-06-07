Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Küçük yaştan beri ekranlarda yer alan Beren Gökyıldız, oyunculuğa “Kocamın Ailesi” dizisiyle adım attı. Sevimliliği ve oyunculuk yeteneğiyle milyonların beğenisini kazanan Beren Gökyıldız, ardından “Kızım”, “Anne”, “Çocukluk” gibi dizilerde de boy gösterdi.

2009 doğumlu minik yıldız, küçük olmasına rağmen ekran önündeki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde önemli bir fırsat yakalayan oyuncu, Latin Amerika’da yayınlanan, çok okunan Anne With E kitabından uyarlama olan “Yeşil Vadi’nin Kızı”nda rol aldı.

BEREN GÖKYILDIZ BÜYÜDÜ

Şimdilerde 14 yaşında olan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapıyor.

Dans etmeyi seven ve oldukça büyüdüğü görülen sevimli oyuncu, adeta genç kız oldu.

Beren Gökyıldız sosyal medya hesabından mezuniyet töreninde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören hayranları ise son haline şaşırdı.

İşte minik haliyle hatırlarda yer edinen Beren Gökyıldız’ın şimdiki hali…