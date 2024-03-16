Berdan Mardini oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Berdan Mardini, yapımcı ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği 'Hep Yek Aşiret' filmiyle izleyici karşısına çıkacak.



5 Nisan'da vizyona girecek film hakkında konuşan Mardini, "Aslında arkadaşlarım hep komik olduğumu söyler. Ben de esprili ve komik olduğumu biliyorum. Bilal Kalyoncu sonunda beni keşfetti ve filmde rol verdi.



Klip çekimlerinden dolayı kameraya alışığım ama film setinde olmak çok başkaydı.



Aşiret ağasının marjinal oğlunu canlandırıyorum. Rolüm sürprizlerle dolu... Sadece bu filmde kalmayacağım, devamı gelecek." dedi.