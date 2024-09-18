Berdan Mardini'nin gençlik sırrı belli oldu!

Berdan Mardini, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleninde sahne aldı.

Miniklerle eğlenceli dakikalar geçiren Mardini, hayranlarını coştururken, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan da özel bir ricada bulundu.



Mardini, önümüzdeki yıl sünnet olan çocuklarının sünnet derilerine talip olduğunu söyledi.

Sanatçı, sünnet derisinden elde edilen Alloblast Kök Hücre'yle gençleşildiğini açıkladı. Bilimsel olarak kanıtlanmış olduğunu belirten Mardini, "Başkanım seneye vereceğim konserde sizden Kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim." dedi.