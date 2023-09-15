Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır

Seda Üren önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Yüzüne vitamin bakımı yaptırdığını, o yüzden cildinin kızarık göründüğünü söyleyen Seda Üren, 40 yaşında 2 çocuk annesi olduğunu ve formda görüntüsüyle kadınların kendisini örnek almaları gerektiğini söyledi.

Seda Üren önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. 

Yüzüne vitamin bakımı yaptırdığını o yüzden cildinin kızarık göründüğünü söyleyen Seda Üren, “Yer çekimine karşı nasıl vücudumuzu sporla koruyorsak orada da vitaminlerle cildin düşmesini engelliyoruz. Asma, botoks gibi yaptırmak gerekmiyor. 40 yaşında 2 çocuk annesi olup da bu kadar yorgun argın sporunu yapan bence benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır gerçekten. Şimdi ben bu yaşımda gençlere özeniyorum. Çünkü bende gençtim bir zamanlar. 2 çocuk doğurmuş formda kalan spor yapan güçlü kadın imse yok. Örnek alsınlar.” dedi. 

Seda Üren estetikten korktuğunu ve hep karşı olduğunu söyleyerek, “Botoks bile nadir uzun arayla yaptırıyorum. Korkuyorum çünkü bu tür yapılanlar hepsinin kimyasal zararları var.” dedi.

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Seda Üren

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi