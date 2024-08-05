'Beni Hatırla' 32 yıl sonra viral oldu, kliplendi

Nazan Öncel, “Seviyore mi kendi yolunda giderken beklenmedik bir şey daha oldu. “Beni Hatırla” şarkımız yazıldıktan 32 sene sonra gündeme gelerek Viral listelerine girince dinleyicimde başka türlü bir heyecan yarattı. Biz de el mahkum olarak bir klip çekelim dedik. Zamanında da klipsiz kalan öksüz bir şarkıydı, böylece hakkını teslim ettik” dedi.

Sözlerine devam eden Nazan Öncel, “Düşündüm de ben bu şarkıyı 92’de duş alırken yazmıştım. Duşa girmeden önce “Beni Hatırla” diye bir şarkım yoktu. Ama on dakika sonra doğmuştu. İşte her şarkının da bir kaderi var şu hayatta. Bu arada “Seviyore mi” şarkım bir hiciv şarkısı olduğundan bu konuyu öne çıkarmak için klipte kendi görüntülerime yer vermemiştim. “Beni Hatırla” şarkımın klibinde ise görüntümü esirgemedim. Sevenlerime minnettarım” ifadelerini kullandı.