Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!

Snob Magazin'in habrine göre; Bengü, Nişantaşı'nda görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen şarkıcı, "Konserler için kıyafet provam vardı. Konserler devam ediyor. Çok şükür hep yoğun. Yeni şarkım da güzel gidiyor" dedi.



"Çok boş kalmayı sevmiyorum" diyen Bengü, "Boş zamanımda eşim ve çocuklarla evdeyim. Onun dışında sağlıklı yaşam ve spor. Ramazan öncesi 9 Mart'ta konserimiz var. Ramazan'da biraz dinlenip, Ramazan'ı yaşayıp bayramdan itibaren çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.



Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Normalde güzel giyiniyorum ama değişik yakalandım. Bu aralar 'Sessizim' diye şarkı var onu beğeniyorum. Kıskandığım şarkılardan biri. Yeni çıkan her şeyi dinliyorum ve seviyorum" diye konuştu.



'Sessizim' şarkısını Mustafa Mert Koç seslendiriyor.