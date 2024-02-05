Bee Beauty’den Sevgililer Günü’ne özel hediye setleri

Gratis’in özellikle ürünlerinin kokuları ile dikkat çeken Bee Beauty markası, Sevgililer Günü’ne özel 6 farklı hediye seti hazırladı. Bee Beauty’nin Sevgililer Günü’nde de kendine ve sevdiklerine güzel bakmak isteyenler için saç bakımından el bakımına, cilt bakımından vücut bakımına kadar hazırladığı hediye setleri Sevgililer Günü için hediye arayanlara alternatif oluşturuyor.

Tüm dünyada her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü için hazırlanan Bee Beauty hediye setleri arasında; Affinitiy Parfüm ve Body Mist Seti, Etenity Parfüm ve Body Mist Seti, Pink Clouds Vücut Peeling ve Losyon Seti, El Kremi ve Lip Balm Seti, Sedefli Duş Jeli ve Saç Parfümü seti ile Duş Jeli ve Vücut Losyon seti bulunuyor.

Hem kadınlar hem de erkekler için birbirinden farklı seçeneklerin bir arada bulunduğu Bee Beauty hediye setleri 59,50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.