Bebek bekleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nden flaş haber

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Müjdeyi 10'uncu kez dede olmak için gün sayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses verdi.



İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu haberleri yayılmış ancak çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Haberi ise müjdeyi 10'uncu kez dede olmak için gün sayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses verdi.