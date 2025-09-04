Bastonla görüntülenen Ali Poyrazoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Ali Poyrazoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Bastonla yürüyen sanatçı karşısında gazetecilere görünce, "Eyvah! Bana rastlamasanız olmuyor mu?" dedi. Gazetecilerin geçmiş olsun dileklerine Poyrazoğlu, "Türk futbolunun büyük kaybıyım. Top oynarken tekme yedim ve sakatlandım. Sezonu kapatmadım, iyileşip sahalara geri döneceğim" diyerek, espri yaptı.



Tiyatroyla ilgili Poyrazoğlu, "Genel istek üzerine tiyatromuzun en çok tutmuş oyuncu 'Kobay'ı yeniden sahneliyoruz. Araştırma yaptık, birinci 'Kobay', ikinci 'Çılgınlar Kulübü', üçüncüsü ise 'Deliler Boşandı' oldu" açıklamasını yaptı. Sanatçı, "Dizi oyuncularının bu dönemde tiyatro popüler diye yer almak istediği için eleştirildiği söyleniyor. Siz ne dersiniz?" sorusuna, "Gençlerin hiçbirine bu konuda yasak getirmemek lazım. Kimseye sen niye şair olmak istiyorsun, neden roman yazıyorsun, niye ressam olacağın denmez. İçinde bir cevher varsa, bir şey göstermek istiyorsa çıkıp eğlenecek. Bizim sektörün adı eğlence sektörü...

Eğlence sektörünün eğlencesi olmamak lazım. Doğru düzgün becerebilecekse buluşacaksın, yoksa uzak durmakta fayda var" yanıtını verdi.