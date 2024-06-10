Baneva sessizliğini “Alaturka” ile bozdu

Blend albümünde yenilikçi soundu ile müzik otoriterleri ve dinleyicisinden büyük övgü alan Baneva, bu yıl yayınlayacağı 6 şarkılık EP’nin ilk parçası olan Alaturka’yı müzik severlerin beğenisine sundu.

Alaturka, Baneva’nın ilk albümü Blend’e göre daha basit ilerleyen ve daha kulüplere yönelik bir yapıya sahip. EDM ritimleriyle hip-hop tarzını harmanlayan parça, şehirdeki gece hayatını konu alıyor. Parçanın tüm prodüksiyonunda Ulas Bayrak, Mix & Mastering’te ise Kaan Yanartaş yer alıyor.

Türkçe Rap'te birçok dinleyici için jenerasyonun en iyisi olarak gösterilen Baneva, 2018'de çıkardığı ilk teklisi “İhtiyacım Var” ile çıkış yaptı. 2020 yılında çıkardığı ve müzik otoriteleri tarafından büyük ilgi gören “Hiçbiri” ile başarı grafiğinde hızlı bir ivme kazanan Baneva, yenilikçi stili ve politik göndermeleri ile dönemin en iyi kliplerinden birine de imzasını attı. 2021 yılından bu yana solo kariyerini sürdüren Baneva, 2023 yılında Ceza ile “Kül” isimli parçada yaptığı düet ve Ulas ile yaptığı ikinci albümü Blend ile adından daha çok söz ettirdi.

Alaturka’nın, Bünyamin Ermiş yönetmenliğinde çekilen klibi Baneva YouTube kanalında yayında!