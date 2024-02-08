Bambaşka bir Hülya Avşar 08.02.2024 11:50 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' cuma akşamları YouTube'da yayınlanmaya başlayacak. İşte detaylar... Hülya Avşar’ın merakla beklenen sohbet programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' cuma akşamları YouTube'da yayınlanmaya başlayacak. Çekimleri büyük bir titizlikle yapılan, birbirinden farklı konu ve konukların olacağı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin ilk bölümü 9 Şubat Cuma günü yayınlanacak. Hülya Avşar’ı sohbet programının ardından farklı ve çarpıcı bir formatla da Youtube’da göreceğiz. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN