Balçiçek İlter “Postmodern Cadılar" kitabıyla kadınları kuralları yeniden yazmaya çağırıyor

Balçiçek İlter, dört güçlü kadının gülümseyerek okuyacağınız gerçek aşk hikayelerine yer verdiği bu kitabında, pek çok kadının yalnız olmadığını hissedeceği bir atmosfer sunuyor. "Postmodern Cadılar", kadınları kuralları yeniden yazmaya davet ediyor.

Güçlü kadın kavramını, kendi deneyimlerinden yola çıkarak yeniden tanımlayan İlter, yaralandığını, canının acıdığını ve güçlü olmaktan sıkıldığını fark eden tüm kadınları bu postmodern yangın alanına davet ediyor. "Yanacağız belki, belki linç edileceğiz," diyor ve ekliyor: "Biz kadınlar, tüm dayatmaları reddedip doğruları söylemeli ve hatta yanmak zorundayız."