Bahar Şahin set bittikten sonraki planını açıkladı

‘Tetikçinin Oğlu’ dizisinde Sibel karakterini canlandıran Bahar Şahin’in mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Gazeteciler ile bir araya gelen Şahin, şu sıralar set nedeniyle Bodrum’da olduğunu ve oy kullanmak için İstanbul’a geldiğini dile getirdi.

Şahin, “Bodrum’dan yeni geldim. Her şey çok güzel gidiyor. Set nedeniyle İstanbul’u özlüyorum ama Bodrum da çok güzel” dedi. Şahin, set bittikten sonra bol bol tatil yapacağını dile getirdi.