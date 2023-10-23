Bahar Bürker markası Luna B ile dünyaya açıldı

ABD New York’ta dünyanın en önde gelen kadın giyim moda fuarlarından biri olan yılda sadece 2 kez düzenlenen Coterie /Magic New York’ta ünlü Türk markası Luna B de yer aldı.



Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Bahar Bürker’in 2025 İlkbahar- Yaz bikini ve hazır giyim koleksiyonuna ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Luna B 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu markanın imzası haline gelen çiçek desenli mayo ve elbiselerin yanında payetli elbiseler, üç boyutlu çiçek aksesuarlı parçalar ve metalik bikinilerle öne çıkıyor.

Koleksiyonuyla fuarda Amerika ve Avrupa’dan siparişler alan Bahar Bürker, "Gelecek yaz Luna B dünyada birçok yerde olacak, çok heyecanlıyım. Ayrıca bir Türk markası olarak fuarın favori stantlarından biri olarak atfedilmek çok gurur verici” dedi.