Ayta Sözeri sahnede frikik verip espriyi patlattı

Güçlü sesi, kıvrak zekası ve coşturan esprileriyle Ayta Sözeri bir kez daha izleyenleri mest etmeyi başardı.

Kahkahaların havada uçuştuğu geceye sesiyle damga vuran Ayta Sözeri, repertuarıyla olduğu kadar seyircisini coşturan şakalarıyla da Moda Kayıkhane’deki geceye damga vurdu.



Çok kalabalık bir seyirci topluluğuna son derece güçlü bir repertuarla unutulmaz bir gece yaşatan Ayta Sözeri’nin gecede iki kıyafet değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.



Sahnede 4 saate yakın bir süre kalan ve enerjisi bir an düşmeyen Ayta Sözeri, seyircilerin ‘bir daha’ tezahüratlarına kayıtsız kalamadı.



Esprilerin havada uçuştuğu gecede bir ara ayakkabılarını çıkarıp Roman havası oynayan Ayta Sözeri’nin frikik verdiği anlarda gülüşmeler net şekilde duyuldu. Verdiği frikiği gören masaya takılmayı ihmal etmeyen Ayta Sözeri, “Frikiği gören sizsiniz size ekstra yazdırıyorum” diyerek garsonlara ön masayı işaret etti.

Moda Kayıkhane’deki yaşanan unutulmaz gecede Ayta Sözeri hem sesiyle hem şovuyla hem de esprileriyle izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. (Son Havadis)